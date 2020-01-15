Программу материнского капитала планируется продлить до 2027 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Кроме того, могут быть введены выплаты при рождении первого ребенка.

«Программа материнского капитала сейчас рассчитана до 31 декабря 2021 года. Но часто звучит волнующий многих людей вопрос, что государство намерено делать после этой даты. Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года», — заявил Путин.

По его словам, только этой меры будет недостаточно, потому что необходимо поддержать молодые семьи. Для этого ввести «новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые также должны вступить в силу с 1 января 2020 года».

Семья сможет оформить материнский капитал в его нынешнем объеме уже при рождении первого ребенка — после индексации с января нынешнего года эта сумма составит 466 617 рублей. «Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго и последующих детей», — считает Путин.

Кроме того, глава государства предложил увеличить размер материнского капитала при рождении второго ребенка еще на 150 тыс. рублей. Благодаря этому общий размер выплаты для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

Также продолжит действовать программа частичного погашения (450 тыс. рублей) ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. Президент отметил, что в целом семья с тремя детьми сможет вложить в решение своей жилищной проблемы более 1 млн рублей.