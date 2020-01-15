Уровень инфляция в России по итогам 2019 года составил 3% — это ниже установленного ориентира в 4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«На отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, но в общем инфляция находится на предсказуемо низком уровне», —сказал глава государства.

По его словам, ценовая стабилизация стала результат последовательной работы правительства и Банка России.

Росстат ранее также подтвердил инфляцию по итогам года на уровне 3%.

