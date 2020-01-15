Ожидаемая продолжительность жизни в России впервые в истории превысила 73 года, заявил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

«В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года, на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижении ценностей здорового образа жизни. И конечно, значимый вклад здесь принадлежит всей системе здравоохранения», — сказал Путин.

По итогам 2018 года также отмечали исторический максимум продолжительности жизни в России. Тогда глава Минздрава заявляла о 72,9 года, а разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин сократилась до десяти лет.

В майском указе президент РФ Владимир Путин поручил к 2024 году повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2030 году — достичь 80 лет. Скворцова, комментируя эту задачу, заявляла, что помочь в этом может популяризация здорового образа жизни среди россиян.

В Минэкономразвития, в свою очередь, выражали сомнение, что к 2025 году продолжительность жизни может достигнуть 76 лет в соответствии с госпрограммой «Развитие здравоохранения» Минздрава.