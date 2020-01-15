Реформу контрольно-надзорной деятельности («регуляторную гильотину») нужно завершить в 2020 году, заявил президент России на ежегодном послании Федеральному собранию. Он также добавил, что внес в Госдуму поправки касательно статьи 210 Уголовного кодекса РФ по экономическим составам.

«В 2020 году нужно наконец завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще», — сказал Путин.

По его словам, он уже внес в Госдуму и просит поддержать поправки, которые убирают «размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов».

«Предприниматели неоднократно обращали внимание на 210 статью УК, по которой любая компания, руководители которой нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а значит, практически все сотрудники попадали под статью. Устанавливались при этом более строгие меры пресечения и наказания. Правоохранительные органы впредь должны будут доказать, что организация, компания, изначально, умышленно создавалась под незаконные цели», — объяснил президент.

В понедельник, 13 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что отменил почти 1,3 тыс. устаревших правительственных акта.