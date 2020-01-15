Снизить темпы инфляции, которые в 2015 году достигли максимума с 2008 года, позволило сокращение бюджетного дефицита оказало самое сильное антиинфляционное воздействие на экономику в 2015—2016 годах, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Гайдаровском форуме.

«Если мы вспоминаем российский кейс 2015—2016 года, наш анализ сейчас показывает, что самое сильное антиинфляционное воздействие на экономику резкое сокращение бюджетного дефицита. Именно по этому каналу мы с 4—5% 2016 года ушли на бездефицитный бюджет. Это движение, сокращение спроса в этой части сильно остудило инфляцию, позволило ее увести очень серьезно вниз», — сказал Орешкин.

По словам министра, Россия много достигла, избежав высокой инфляции. «Сейчас ситуация кардинально лучше, чем она была пять или 10 лет назад. Но при этом главное, чтобы Россия не загнала себя в ловушку слабого спроса», — добавил он.

Напомним, инфляция в России в 2015 году достигла максимальных с 2008 года 12,9%. По итогам 2016 года ее удалось снизить до 5,4%. В 2019 году инфляция составила 3%.