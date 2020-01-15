Положительные решения о кредитах клиентам банков в 2019 году выдавались по чуть более трети поданных заявок (36,9%), что на 4,1 процентного пункта (п. п.) меньше, чем в 2018 году, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, самая высокая доля одобрений кредитных заявок была отмечена в Кировской (43,4%) и Вологодской (42,4%) областях, а также в Удмуртской Республике (42,0%), Республике Карелия (41,7%) и Архангельской области (41,6%). Самая низкая доля одобрений кредитов в прошлом году была зафиксирована в Кабардино-Балкарской Республике (24,0%), в республиках Карачаево-Черкессия (25,4%), Тыва (27,2%), Северная Осетия – Алания (27,3%) и Ингушетия (27,4%).

Самую серьезную динамику снижения одобрения кредитных заявок продемонстрировали Чеченская Республика (-8,7 п. п.), Камчатский (-7,9 п. п.) и Приморский (-6,9 п. п.) края, а также Липецкая (-6,4 п. п.) и Белгородская (-6,3 п. п.) области. Меньше всего уровень одобрения снизился в Республике Крым (-1,1 п. п.), Севастополе (-1,8 п. п.), Республике Тыва (-1,9 п. п.), Архангельской области (-2,4 п. п.) и Республике Коми (-2,6 п. п.). В Москве и Санкт-Петербурге одобрение заявок на кредит снизилось на 5,3 п. п. и 5,1 п. п. соответственно.