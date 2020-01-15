На бывшего пиарщика Тинькофф Банка и основателя портала «Вкладер» Олега Анисимова 15 января было совершено нападение. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook . По его словам, нападение может быть связано с деятельностью портала.

«Вчера на меня напали неизвестные, когда я возвращался с тремя пакетами из магазина. Били сзади в затылок, висок, ухо. Очнулся, когда уже приехала полиция. На скорой увезли в больницу. Телефон, деньги и все остальное на месте… Вероятно, нападение связано с расследованиями о финансовых мошенничествах. Ими занимается команда vklader.com, из которой публично известен только я как основатель (остальные работают инкогнито в силу рисков вышеуказанного толка)», — пишет он.

Анисимов уточнил, что в недавнее время по одной из тем приходили «нерядовые угрозы». «По другим тоже были настойчивые попытки убрать публикации за деньги или угрозами», — добавил он.



