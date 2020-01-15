Морской Банк понизил ставки по всем вкладам в рублях на 0,2 п. п., за исключением депозита «Морская звезда». По нему понижение составило 0,05 п. п.

Доходность депозита «Накопительный» (от 1 тыс. рублей на 29 дней) составит 2,9%, а «Надежная гавань» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 275, 367 и 549 дней) — 4,75—6,05% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Правильным курсом+» (от 3 тыс. рублей) открывается под 4,1—4,75%. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Море возможностей+» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 2,75—3,35% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Срок депозитов «Правильным курсом+» и «Море возможностей+» от 31 до 549 дней.

По вкладу «Морская звезда» (от 30 тыс. рублей на 1096 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 4,07%. При досрочном расторжении договора проценты за полные расчетные периоды не пересчитываются. Выплата процентов осуществляется ежемесячно, возможна капитализация.

Пополнять можно все депозиты, за исключением «Надежной гавани».