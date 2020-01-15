Любое действие, связанное с акциями ВТБ, будет сделано таким образом, чтобы не навредить существующим инвесторам.
Правительство рассматривает вопрос допэмиссии при приватизации ВТБ, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
«С ВТБ тяжелая история, потому что он SSI (санкционный список США — Прим. ред.) <...> Любое действие, связанное с акциями ВТБ, будет сделано таким образом, чтобы не навредить существующим инвесторам. Потому что если сделать это в лоб, просто взять и разместить на рынке акции любой компании SSI, то это может быть рассмотрено OFAC как нарушение санкций, и таким образом все акции будут «заражены», это конечно не очень пострадают ни в чем не повинные инвесторы», — сказал министр.
«Вопрос допэмиссии в капитал рассматривается, вполне вероятно такое решение. Это именно рассматривается — есть плюсы и минусы», — отметил он.
Докапитализация банка на рассматривается, подчеркнул Моисеев. «Вообще потребности такой нет. Мы вообще ожидаем дивиденды получить от ВТБ в этом году», — добавил он.
На вопрос, выплатит ли банк 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов по итогам 2019 года, министр ответил: «Посмотрим, как пойдет».
«Мы все-таки не звери, будем смотреть на влияние всех решений по (передаче Промсвязьбанку кредитов – Прим. ред.) ОПК на капитал банка. Понятно, что наша главная задача — чтобы банк продолжал наращивать кредитование <...> Но пока предполагаем, что будет возможность дивиденды получить», — отметил Моисеев.
Напомним, ВТБ вошел в план правительства по приватизации на 2020-2022 годы. Согласно плану, в ближайшие три года доля государства в банке должна быть снижена с 60,93% до 50% плюс 1 акция.
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