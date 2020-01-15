Правительство рассматривает вопрос допэмиссии при приватизации ВТБ, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«С ВТБ тяжелая история, потому что он SSI (санкционный список США — Прим. ред.) <...> Любое действие, связанное с акциями ВТБ, будет сделано таким образом, чтобы не навредить существующим инвесторам . Потому что если сделать это в лоб, просто взять и разместить на рынке акции любой компании SSI, то это может быть рассмотрено OFAC как нарушение санкций, и таким образом все акции будут «заражены», это конечно не очень пострадают ни в чем не повинные инвесторы», — сказал министр.

«Вопрос допэмиссии в капитал рассматривается, вполне вероятно такое решение. Это именно рассматривается — есть плюсы и минусы», — отметил он.

Докапитализация банка на рассматривается, подчеркнул Моисеев. «Вообще потребности такой нет. Мы вообще ожидаем дивиденды получить от ВТБ в этом году», — добавил он.

На вопрос, выплатит ли банк 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов по итогам 2019 года, министр ответил: «Посмотрим, как пойдет».

«Мы все-таки не звери, будем смотреть на влияние всех решений по (передаче Промсвязьбанку кредитов – Прим. ред.) ОПК на капитал банка. Понятно, что наша главная задача — чтобы банк продолжал наращивать кредитование <...> Но пока предполагаем, что будет возможность дивиденды получить», — отметил Моисеев.

Напомним, ВТБ вошел в план правительства по приватизации на 2020-2022 годы. Согласно плану, в ближайшие три года доля государства в банке должна быть снижена с 60,93% до 50% плюс 1 акция.