Минкомсвязь РФ уточнит параметры задачи по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, которую озвучил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков.

«Будем уточнять параметры задачи и готовить комплекс мер по ее реализации», — сказал он.

В послании Федеральному собранию глава государства предложил подготовить проект «Доступный Интернет» по обеспечению граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам, поскольку, по словам Путина, Интернет сегодня стал повседневной необходимостью для граждан.