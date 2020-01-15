Минфин поддержал создание института частных приставов, которые смогут заниматься взысканиями долгов в пользу бизнеса, пишет РБК . Соответствующая рекомендация содержится в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Предполагается, что на первом этапе частные приставы займутся взысканиями в пользу юридических лиц, а за ФССП останется взыскание задолженностей в пользу госорганов и физических лиц.

Основная нагрузка ложится на приставов в связи с взысканиями в пользу государственных органов, следует из обзора. Работа одного пристава-исполнителя ФССП обходится бюджету в среднем в 715,8 тыс. рублей (по данным за 2018 год). Нагрузка на судебных приставов-исполнителей приходится из-за большого количества производств, приходящихся на одного сотрудника, и сложных процедур обязательного документооборота. По информации ФССП, фактическая нагрузка на сотрудников в 13,8 раза превышает норму, определенную Минтрудом и Минюстом.

В марте 2019 года о планах разработать законопроект о частных приставах заявил член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман. В октябре 2019 года свой вариант законопроекта «О частных судебных исполнителях» представила Торгово-промышленная палата (ТПП), которая предложила распространить деятельность частных приставов на исполнение решений по процессам с участием организаций, а также арбитражным делам. Согласно инициативе ТПП, частные исполнители будут подконтрольны и подотчетны ФССП, Минюсту, а также профессиональным объединениям.

По мнению экспертов, передача исполнительного производства в частные руки позволит снизить нагрузку на судебного пристава-исполнителя и значительно оптимизировать бюджетные расходы. Также введение института частных приставов улучшило бы исполнение судебных решений в коммерческом секторе, но для этого необходимо хорошо проработанное нормативно-правовое регулирование, контроль со стороны государства, четкое разграничение компетенций между государственной и частной системами исполнения.