Международные резервы РФ на 1 января 2020 года составили 554,359 млрд долларов против 542,029 млрд на 1 декабря 2019-го. Такие данные на начало отчетных дат опубликованы в среду на сайте ЦБ.

Таким образом, за декабрь объем международных резервов увеличился на 12,33 млрд долларов.

Напомним, что рост в ноябре прошлого года составлял только 1,112 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

По данным регулятора, в декабре положительная динамика была отмечена по всем компонентам ЗВР. Так, объем резервов в иностранной валюте увеличился с 425,577 млрд долларов на 1 декабря до 433,297 млрд на 1 января, стоимостный объем монетарного золота — со 105,896 млрд до 110,376 млрд долларов соответственно, резервы в СДР — с 6,664 млрд до 6,717 млрд, резервная позиция в МВФ — с 3,891 млрд до 3,97 млрд долларов.

За весь прошлый год российские резервы увеличились на 85,864 млрд долларов (с 468,495 млрд на 1 января 2019-го), свидетельствуют данные ЦБ. В 2018 году показатель вырос примерно на 35,8 млрд долларов.

В июне 2019-го глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит увеличивать международные резервы в рамках бюджетного правила даже по достижении отметки в 500 млрд долларов — уровня, который ранее указывался как желательный объем резервов.



Выступая в Госдуме в ноябре, председатель Центробанка заметила, что Россия с начала 2018 года достаточно сильно изменила структуру резервов, снизив долю доллара, и это дает «большую защиту , больше уверенности в любых экономических и геополитических обстоятельствах».