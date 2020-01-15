Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе выступления на Гайдаровском форуме заявил о наличии в РФ проблемы бюрократизации и вмешательства государства в экономику.

«Я вижу проблему и бюрократизма и избыточного государственного вмешательства в экономику и государственной собственности и государственных компаний и корпораций», — сказал Кудрин.

Он отметил, что в ближайшие годы Счетная палата займется пристальным изучением деятельности госкомпаний и госкорпораций.

«В ближайшие годы одним из наших приоритетов будет изучение эффективности госкомпаний, госкорпораций, такие полномочия есть. И в ближайшие годы мы будем (осуществлять. — Прим. ред.) не просто проверки использования бюджетных средств, а в целом — по развитию стратегии и эффективности таких корпораций как Газпром, Роснефтегаз, Ростех, РЖД и так далее. Я думаю, что мы постараемся с участием экспертов, которых приглашаем, развивать эту тему, которая очень актуальна сейчас для нашего осмысления состояния российской экономики», — сказал Кудрин.