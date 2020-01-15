Подавляющее большинство россиян (81%) недовольны своей зарплатой, говорится в результатах опроса сервиса «Работа.ру». Лишь 19% опрошенных отметили, что довольны своей зарплатой.

Оценивают свой уровень доходов как низкий 56% респондентов. Они могут позволить себе купить только самое необходимое. Средний уровень доходов отметили 42% — им приходится ограничивать себя в крупных покупках. Только 2% опрошенных указали, что их доход позволяет не ограничивать себя в тратах.

Участие в январском опросе приняли 3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регионов.

В ноябре 2019 года сервис «Работа.ру» также исследовал зарплатные ожидания сотрудников российских компаний на 2020 год. Тогда 19% опрошенных отметили, что ждут в грядущем году повышения зарплаты, 45% затруднились с ответом, а 36% респондентов были уверены, что их работодатель не будет повышать зарплаты. Уверенность в повышении зарплат сотрудникам выразили 25% опрошенных работодателей, 35% респондентов ответили, что их компании не планируют увеличивать оклад персонала, 40% представителей компаний затруднились с ответом.