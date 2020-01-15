Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев в рамках Гайдаровского форума оценил успехи по привлечению российских розничных инвесторов на фондовый рынок.

«Мы сделали фантастическую работу по привлечению розничных инвесторов. Я не побоюсь сказать, что привлечение розничного инвестора было одной из самых успешных реформ финансового рынка... Я думаю, что тенденция привлечения розничных инвесторов продолжится в 2020 году», — сказал Тимофеев.

По данным НАУФОР, на сегодняшний день около 4 млн граждан доверило свои средства брокерам и доверительным управляющим. Объем данных средств оценивается в около 3 трлн рублей. Рост активности розничных инвесторов, по мнению главы НАУФОР, потребует «определенных регулятивных ответов».

В частности, по словам Тимофеева, до середины 2020 года может быть принят законопроект о категоризации инвесторов, который «отразит консенсус между нами и индустрией по защите инвесторов на фондовом рынке». Законопроект о категоризации инвесторов был предложен участниками рынка с целью защиты неопытных инвесторов от убытков. Он должен заработать до 2021 года. В то же время глава НАУФОР на Гайдаровском форуме отметил, что большая роль в развитии фондового рынка розничных инвесторов не является позитивным фактором.

«В ближайшее время розничные инвесторы начнут играть большую роль, чем две другие индустрии на фондовом рынке. Это не очень здорово. Нам нужно гораздо большей активности институциональных инвесторов на этом рынке… Нам очень нужны долгосрочные стратегии, которые очень часто не характерны розничным инвесторам, но характерны институциональным инвесторам. Нам нужны хорошо сформулированные требования к корпоративному управлению, которые способны сформировать институциональные инвесторы», — заявил Тимофеев.