Подпись под договором о переводе накоплений со стороны негосударственного пенсионного фонда (НПФ) с этого года должен ставить гендиректор, а не уполномоченное лицо, как раньше, пишет «Коммерсант» . Новая типовая форма договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС) между НПФ и клиентом была утверждена соответствующим указанием ЦБ в конце декабря 2019 года.

Обязательство подписывать договор об ОПС «исключительно» единоличным исполнительным органом НПФ в прошлом году содержалось в меморандуме Ассоциации НПФ (АНПФ), реализация которого предполагала значительное ограничение переходных кампаний. Он не был принят, поскольку не все НПФ были готовы присоединиться к нему, некоторые участники рынка жаловались, что это предложение значительно осложнит массовое привлечение новых клиентов.

Потенциал нынешней переходной кампании высок — в этом году могут перевести пенсионные накопления более 30 млн «молчунов» и клиентов управляющих компаний.

По словам представителей НПФ, прямого указания на то, что договор от лица частного фонда должен быть подписан именно гендиректором, в законе нет, сотрудник агентской организации может подписывать договор по выданной ему доверенности. Вопрос в том, примет ли такие договоры ПФР, рассуждают они. Текст нормативного акта сейчас изучается на предмет правоприменения, с ЦБ ведутся соответствующие консультации.