Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc. по итогам 2019 года составила 8,466 млрд долларов, что на 19% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности банка.

Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам года снизилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года до 7,89 млрд долларов. Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 21,03 доллара против 25,27 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период при этом снизилась на 0,2%, до 36,546 млрд долларов. Операционные расходы Goldman Sachs увеличились на 6% до 24,898 млрд долларов.

Чистая прибыль финансовой организации по итогам IV квартала составила 1,917 млрд долларов против 2,538 млрд годом ранее. Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций, по итогам квартала равнялась 1,724 млрд долларов против показателя в 2,322 млрд долларов в 2018 году.

Разводненная прибыль на акцию за IV квартал составила 4,69 доллара против 6,04 доллара годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на отметке в 5,56 доллара. Квартальная выручка при этом выросла на 23% до 9,95 млрд долларов. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 8,53 млрд долларов. Операционные расходы Goldman Sachs выросли на 42% до 7,298 млрд долларов.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название «Фирма», являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.