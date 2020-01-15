ЦБ вновь привлек Тинькофф Банк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Очередное постановление, от 23 декабря 2019 года, вступило в силу в среду, 15 января, свидетельствует информация на сайте регулятора.

«Тинькофф» как юридическое лицо привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Вид административного наказания в соответствии с постановлением — штраф, который по указанной статье КоАП может составлять для юрлиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк уже много раз привлекал Тинькофф Банк к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями. Так, предыдущее аналогичное уведомление регулятор опубликовал днем ранее .



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.