Народный банк Китая (Центробанк) повысил в среду курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) к доллару на 109 базисных пунктов до 6,8845 юаня за единицу американской валюты. По данным регулятора, это новое максимальное значение с 1 августа 2019 года.



Как отмечает китайское издание «Чжунго чжэнцюаньбао», нынешняя динамика курса национальной валюты вызвана улучшением ситуации во внешней торговле и другими факторами. «Улучшение обстановки в торговле, положительная корректировка прогнозов экономического роста, а также повышение рисковых аппетитов инвесторов, активизация валютных операций и другие факторы вызвали укрепление курса юаня. Все это повышает стоимость юаневых активов и стимулирует приток иностранного капитала», — пишет издание.

В то же время другое деловое издание «Чжэнцюань шибао» отмечает, что нынешняя тенденция к укреплению курса юаня к доллару может продолжиться в краткосрочной перспективе. «Если рассматривать год в целом, то в свете стабилизации экономики и международных платежей, а также улучшения ситуации в сфере торговли и других факторов юань может продолжить укреплять позиции», — указывается в сообщении.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году — еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году — опустился на 5,1%.

В 2019 году курс национальной валюты Китая постепенно снижался на фоне торговой войны с США, а 8 августа он пробил психологическую отметку в семь единиц за доллар, что стало минимальным значением за 11 лет. Однако в конце года, по мере приближения двух стран к первому этапу торговой сделки, юань вновь начал укрепляться к доллару, и по итогам года его снижение составило около 1,9%.