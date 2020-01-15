Cбербанк получил в 2019 году 870,1 млрд рублей чистой прибыли. Такие данные годовой отчетности по РСБУ без учета событий после отчетной даты приводятся в релизе кредитной организации.

По сравнению с 2018 годом чистая прибыль выросла на 11,2%. В материалах банка уточняется, что данные за 2018 год приводятся с учетом событий после отчетной даты.

Чистая прибыль декабря составила 55,9 млрд рублей.

Чистый процентный доход вырос в 2019 году на 0,6% до 1,26 трлн рублей. «Во второй половине года стоимость пассивов начала снижаться в результате принимаемых банком мер и трендов на рынке. В результате чистый процентный доход в декабре 2019 года на 4% превысил уровень декабря 2018 года», — отмечается в релизе.

Чистый комиссионный доход вырос по итогам года на 9,9% до 469,5 млрд рублей. Основным драйвером роста был трансакционный бизнес. На динамику чистого комиссионного дохода за отчетный период оказывал влияние график уплаты комиссий платежным системам и расходов по программе лояльности, которые банк начал признавать равномерно.

Активы в декабре сократились на 0,5% и составили 27,7 трлн рублей. На динамику активов в декабре и в целом по году оказало влияние укрепление рубля. Рост активов без учета валютной переоценки в декабре составил 0,1%, в целом за год — 5,3%.

Корпоративным клиентам в декабре выдано 2,2 трлн рублей, что стало рекордным месячным объемом кредитов. Всего за 2019 год выдано 13 трлн. Рост портфеля в декабре без учета валютной переоценки составил 1,9%, или 243 млрд рублей.

В декабре выдан также рекордный объем розничных кредитов — более 340 млрд рублей. В целом за 2019 год выдано около 3,4 трлн рублей. Кредитный портфель за месяц вырос на 0,6%, или 40 млрд рублей. «В декабре банк закрыл сделку секьюритизации ипотечных кредитов на 24 млрд рублей. Сделка позволила оптимизировать управление капиталом и увеличить резервы ликвидности. Без учета этой сделки прирост розничного портфеля в декабре составил 0,9%», — отмечается в сообщении.

Портфель кредитов физическим лицам вырос за год на 17,4%, составив почти 7,244 трлн рублей; портфель корпоративных кредитов сократился на 1,8% до 13,33 трлн, свидетельствуют данные отчетности .

Объем просроченной задолженности клиентов в декабре сократился на 3,1 млрд рублей за счет задолженности юридических лиц. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле снизился с 2,21% до 2,18%.

В декабре объем средств физических лиц увеличился без учета валютной переоценки на 4,7%, или 609 млрд рублей, что более чем в два раза превысило сезонный отток средств юридических лиц. Совокупный объем клиентских средств за год увеличился без учета валютной переоценки на 4,4%: объем средств физических лиц вырос на 6,6%, юрлиц — на 0,3%.

В декабре базовый и основной капиталы банка существенно не изменились. В их расчет не включена чистая прибыль, полученная в период с апреля по декабрь 2019 года, что будет сделано после проведения годового аудита. Общий капитал в декабре увеличился на 56 млрд рублей, или 1,2%. Главный фактор роста — полученная прибыль. За год базовый и основной капиталы выросли на 4%, составив почти 3,306 трлн рублей, общий капитал — на 7,6% до 4,566 трлн, указано в отчетности.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в декабре на 502 млрд рублей главным образом за счет роста кредитного портфеля клиентов.

Достаточность базового капитала (Н1.1, минимальный уровень без учета надбавок — 4,5%) и основного капитала банка (Н1.2, регулятивный минимум — 6%) составила на 1 января 2020 года 10,65% против 10,87% на 1 декабря 2019-го, достаточность общего капитала (Н1.0, минимум 8%) — 14,67% против 14,73%.



«Чистая прибыль Сбербанка за 2019 год без учета событий после отчетной даты составила 870,1 миллиарда рублей. Банк показал уверенный рост кредитного портфеля в реальном выражении на 6,8%. Средства физических лиц выросли на 6,6%, при этом их стоимость заметно снизилась. Это оказало существенную поддержку росту чистого процентного дохода как в четвертом квартале, так и за год в целом. Рентабельность капитала ПАО «Сбербанк» по итогам 2019 года составила более 20%, что дает основания уверенно смотреть на выполнение целей стратегии-2020», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.