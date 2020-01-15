Годовая инфляция по итогам января, по предварительной оценке ЦБ, будет на уровне 2,5—2,6%, сообщил директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов журналистам.

«Она еще снизится примерно на 0,4—0,5 процентного пункта по отношению к декабрю», — сказал представитель ЦБ. Он пояснил, что речь идет о 2,5—2,6%.

«Здесь никакого сюрприза нет, укладывается в рамки нашего сценария», — отметил он.