Нерезиденты и дочерние иностранные банки продали в прошлом году валюты в биржевом сегменте российского рынка на 668,3 млрд рублей, что благоприятно отразилось на ситуации с валютной ликвидностью. Такие данные приводятся в подготовленном Центробанком выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» за ноябрь — декабрь 2019 года .

Там отмечается, что нерезиденты и дочерние иностранные банки в ноябре — декабре 2019 года заметно нарастили позиции по валютным свопам — до 7,5 млрд долларов, объем их совокупной позиции вернулся на уровень июля 2019 года. «Изменение позиции происходило на фоне снижения вмененной волатильности. В октябре она в среднем была равна 7,2%, в то время как в ноябре и декабре — 5,4%», — указано в обзоре.

На валютном рынке «спот» нерезиденты и дочерние банки в ноябре покупали валюту (на 41,8 млрд рублей), в то время как в декабре продали 148,3 млрд рублей. В итоге за весь 2019 год данные участники рынка продали валюты на 668,3 млрд рублей.

В числе прочего в докладе ЦБ указано, что по рублю спред вмененной ставки по валютным свопам и ставки межбанковского кредитования со сроком один месяц расширялся в предновогодний период на величину не более 57 базисных пунктов (0,57 процентного пункта. — Прим. Банки.ру), что меньше показателей предыдущих двух лет. В целом изменение спреда в предновогодний период было сопоставимым со средним значением в 2019 году, что свидетельствует о благоприятной ситуации с валютной ликвидностью в ноябре и декабре.



«Таким образом, ситуация с валютной ликвидностью в конце 2019 года оставалась стабильной: сезонность конца года не имела выраженного характера. При этом декабрь был благоприятным месяцем для наращивания нерезидентами операций в рамках стратегии «керри-трейд» на рынке «своп», продажа ими валюты на рынке «спот» продолжилась», — говорится в обзоре.