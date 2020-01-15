Долговая нагрузка населения продолжит расти, но этот рост будет более здоровым благодаря мерам Банка России, считает глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.



«Отношение платежей по кредитам к доходам всего населения продолжит возрастать, только более медленными темпами. Мы прогнозируем, что достаточно высокие темпы роста сохранятся, мы ожидаем по необеспеченным кредитам 10% или чуть выше, по ипотеке — вообще 20%», — сказала Данилова журналистам.

«Показатель будет возрастать, но мы надеемся, что наши меры приведут к тому, что более здоровый будет рост кредитования, что будет рост продолжаться за счет заемщиков с менее высокой долговой нагрузкой, и риски, таким образом, не будут накапливаться», — добавила представитель ЦБ.

Напомним, с 1 октября 2019 года ЦБ ввел повышенные надбавки к капиталу банков по заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Также этот показатель регулятор собирается ввести для ипотечных кредитов.