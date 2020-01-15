Первый зампред ЦБ также отметила, что пока не ясно, будет ли вводиться ПДН по ипотечным кредитам.
Банк России прокомментировал данные из доклада рейтингового агентства Fitch, которое ранее сообщило, что почти четверть розничных заемщиков РФ имеет показатель долговой нагрузки (ПДН), рассчитываемый по методике ЦБ, свыше 80%.
Как сообщила во время Гайдаровского форума первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, ЦБ ожидал, что, согласно методике оценки ПДН регулятора, доля отдающих за кредиты более 80% доходов заемщиков будет выше, чем по методике банков.
«Это ожидаемый эффект. Мы знали об этом эффекте (введения ПДН. — Прим. ред.), знали, что наша методика гораздо более консервативна, чем банковские методики, которые, кстати, тоже различаются», — пояснила журналистам Юдаева расхождения в подсчетах ПДН между ЦБ и кредитными организациями.
Первый зампред ЦБ также отметила, что пока не ясно, будет ли вводиться ПДН по ипотечным кредитам.
«Идут обсуждения, мы вам сообщим, когда реакция (от банков. — Прим. ред.) будет», — прокомментировала Юдаева вопрос о возможности введения ПДН при выдаче ипотеки.
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