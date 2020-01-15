Банк России прокомментировал данные из доклада рейтингового агентства Fitch, которое ранее сообщило, что почти четверть розничных заемщиков РФ имеет показатель долговой нагрузки (ПДН), рассчитываемый по методике ЦБ, свыше 80%.

Как сообщила во время Гайдаровского форума первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, ЦБ ожидал, что, согласно методике оценки ПДН регулятора, доля отдающих за кредиты более 80% доходов заемщиков будет выше, чем по методике банков.

«Это ожидаемый эффект. Мы знали об этом эффекте (введения ПДН. — Прим. ред.), знали, что наша методика гораздо более консервативна, чем банковские методики, которые, кстати, тоже различаются», — пояснила журналистам Юдаева расхождения в подсчетах ПДН между ЦБ и кредитными организациями.

Первый зампред ЦБ также отметила, что пока не ясно, будет ли вводиться ПДН по ипотечным кредитам .

«Идут обсуждения, мы вам сообщим, когда реакция (от банков. — Прим. ред.) будет», — прокомментировала Юдаева вопрос о возможности введения ПДН при выдаче ипотеки.