Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области рассмотрит заявление Центробанка РФ в связи с недобросовестной рекламой местного ломбарда, следует из сообщения на сайте антимонопольного органа.

Управление службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Уральском федеральном округе Банка России направило в Челябинское УФАС материалы по ООО «Фианит-Ломбард». В своем обращении Центробанк указал, что на официальном сайте ломбарда размещается информация: «Как банк, всегда рядом».

Между тем законом «О банках и банковской деятельности» установлено, что ни одно юридическое лицо в РФ, за исключением юридического лица, получившего от Банка России лицензию на осуществление банковских операций, не может иным образом указывать на свое право осуществлять банковские операции, обращают внимание в региональном управлении ФАС.

«Такие действия могут содержать признаки нарушения закона «О защите конкуренции», запрещающего недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение, в том числе в отношении потребительских свойств товара (услуг, включая финансовые услуги)», — отмечают антимонопольщики.



Челябинское УФАС в течение месяца рассмотрит обращение ЦБ и в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства выдаст ломбарду предупреждение.

