Отставка кабинета министров — реакция президента РФ на запрос населения на перемены, в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул важность повышения качества госуправления. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



«Новое правительство в любом случае будет социально ориентировано, поскольку послание социально ориентировано. Президент посчитал, что правительство в нынешнем составе неэффективно реализовывает нацпроекты, майские указы, он посчитал необходимым влить свежую кровь, дать дополнительный импульс исполнительной власти для того, чтобы задачи решались. Какие будут задачи — экономические, неэкономические, социальные — это будет президент обозначать, но эти задачи должны эффективно исполняться», — указал Аксаков.

Он напомнил, что в послании президент сказал о важности задачи «повысить качество государственного управления». «Он обозначил, что народ ждет перемен. А эти задачи можно решать, если отвечать на запросы населения. А запросы населения — это запрос на перемены. Видимо, он посчитал необходимым на этот запрос так отреагировать», — считает депутат.

Аксаков не исключил, что формирование нового правительства связано в том числе и с усилением роли парламента в формировании правительства, которое было обозначено в послании.

Аксаков высказал предположение, что в новых условиях повысится ответственность правительства перед народом и ежегодный отчет правительства в парламенте будет рассматриваться более детально. «У нас и так есть отчет правительства, но очевидно, что в новых условиях этот отчет будет еще более серьезно дискутироваться», — резюмировал он.