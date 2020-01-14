ВТБ продлевает действие ипотечной программы со ставкой 8,4% годовых. Предложение доступно для заемщиков при приобретении готового и строящегося жилья с первоначальным взносом более 50% и действует до 1 марта, указано в сообщении кредитной организации.

По данным ВТБ, этой программой уже воспользовались более 3,4 тыс. его клиентов, оформивших кредиты на 6,4 млрд рублей.

ВТБ предлагает ипотечные кредиты на срок до 30 лет в сумме от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.

«В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также продлевает специальные условия кредитования по программе «Победа над формальностями». С первоначальным взносом более 50% клиенту будет предложена ставка 8,4% годовых. Кроме того, при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик» предусмотрен дополнительный дисконт в размере 0,6 процентного пункта», — говорится в релизе.

Клиент может получить решение за сутки при представлении паспорта и СНИЛС. Сумма кредита — от 500 тыс. до 30 млн рублей, срок кредитования — от года до 20 лет. Воспользоваться программой можно для покупки строящегося и готового жилья. Условия доступны до 29 февраля 2020 года.



По итогам 11 месяцев 2019 года объем ипотечных продаж банка составил 589,5 млрд рублей. В рамках государственной программы «Ипотека с господдержкой» за 11 месяцев банк провел более 14 тыс. сделок на 39 млрд рублей. По состоянию на 1 декабря ипотечный портфель ВТБ превысил 1,65 трлн рублей.