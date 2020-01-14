Законопроект о защите капиталовложений и поощрении инвестиций требует доработки, перед вторым чтением документа к нему необходимо вернуться с правительством и экспертами в рамках парламентских слушаний. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В ходе весенней сессии нам необходимо выделить еще один приоритет — создание условий для экономического роста. Только сильная экономика позволит выйти на решение всего комплекса социальных задач, эффективно решить национальные проекты. Профильные комитеты у нас ведут подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта о защите капиталовложений и поощрении инвестиций. Закон важный, его ждут, он имеет большое значение для развития инвестиционной деятельности и в целом экономики нашей страны», — сказал он.

«Но прежде чем мы будем рассматривать законопроект во втором чтении, нам правильно было бы провести большие парламентские слушания, в рамках которых вместе с экспертами, деловым сообществом, правительством еще раз вернуться к законопроекту. Он требует доработки», — указал Володин.

По его словам, законопроект называют «Инвестиционным кодексом», при этом до кодекса еще «далеко». «Если говорить об этом важном законопроекте, мы должны сделать все, чтобы он был качественным», — добавил Володин.