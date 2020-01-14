«ВЭБ.РФ» может передумать сдавать лицензию Проминвестбанка (своего дочернего банка), что приведет к срыву торгов по продаже акций этого банка, сообщает «Коммерсант» . Торги назначены в рамках возмещения ущерба в пользу компаний, связанных с Игорем Коломойским.

Пакет акций Проминвестбанка в размере 99,7726% акций выставлен на аукцион, который пройдет на бирже ПФТС 11 февраля, говорится в сообщении торговой площадки. Стартовая цена пакета составит 266 млн гривен (11,1 млн долларов) — в 1,5 раза меньше, чем на предыдущих торгах.

В начале января Проминвестбанк сообщил о проведении 6 февраля собрания акционеров, на котором предполагалось рассмотреть вопрос об отказе от лицензии. Но, по словам собеседников издания, скорее всего, это решение не будет принято из-за объявления третьего аукциона по продаже акций банка. «Акционеры Проминвестбанка еще не приняли решение о добровольной сдаче лицензии», — отметил старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов.

На акции Проминвестбанка претендует претендуют не только компании Игоря Коломойского, но и государственный Ощадбанк. Он уже заявил свои права на них. На прошлой неделе это решение удалось оспорить первоначальным взыскателям в связи с несоразмерностью требований, но вряд ли надолго. По мнению экспертов, для государства передача акций Проминвестбанка Ощадбанку наиболее предпочтительный вариант. «ВЭБ.РФ» известно о требованиях Ощадбанка, и мы внимательно следим за релевантными судебными процессами», — сообщил Краснов.

По данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, интерес к аукциону по продаже акций Проминвестбанка проявили семь украинских компаний. Но эксперты сомневаются, что эти торги состоятся — НБУ сможет заблокировать переход права собственности на акции на покупателя на достаточно долгий срок, не выдав ему разрешение на существенное участие в банке.