Тендер-Банк снизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Динамичный» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) составит 5,75% годовых (вместо 6,25%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Универсальный Плюс» (от 100 тыс. рублей, 5 тыс. долларов на 367 дней) в рублях оформляется под 5,5% (ранее — под 6%), в долларах — под 1% годовых (прежде — под 1,5%). Возможны дополнительные взносы и расходные операции. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

