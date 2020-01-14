Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в аресте имущества восьми контролировавших Соверен Банк лиц на сумму более 484 млн рублей, говорится в определении суда. Изложенные в жалобе АСВ доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они рассматривались и получили соответствующую оценку, отметил ВС.

Арбитражный суд Москвы 26 апреля 2019 года отклонил ходатайство АСВ об аресте имущества экс-руководства банка. Требование об аресте было заявлено в рамках иска АСВ о привлечении контролировавших Соверен Банк лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них более 484 млн рублей.

В ходе проверки обстоятельств банкротства кредитной организации было установлено, что с 2015 года по дату отзыва лицензии (8 апреля 2016 года) контролировавшими банк лицами совершены действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов юридическим и физическим лицам. Также руководителем Соверен Банка не предпринимались меры по предупреждению банкротства организации, отметило АСВ.

Указанные действия и бездействие контролировавших банк лиц являются, как считает агентство, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Арбитражный суд Москвы признал Соверен Банк банкротом 22 июля 2016 года.