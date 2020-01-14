Суд в США предписал компании Telegram раскрыть детали о банковских счетах, на основании которых станет известна информация о привлеченных в проект TON 1,7 млрд долларов инвестиций. Постановление суда опубликовано на сайте Courtlistener.

«В свете аргументов сторон, представленных в их заявлениях и во время телефонной конференции 6 января 2020 года, суд обязывает ответчика предоставить запрошенные банковские данные», — говорится в документе.

Отмечается, что необходимые данные должны быть предоставлены до 26 февраля текущего года, при этом документы могут быть отредактированы для сохранения конфиденциальных данных в тайне.

Компания Павла Дурова собрала 1,7 млрд долларов за два раунда финансирования, и предполагалось, что TON начнет работать 31 октября. Затем Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд и добилась временного запрета в отношении двух оффшорных организаций, которые, предположительно, заняты первичным размещением цифровых токенов Telegram. Теперь Telegram не может продавать или распространять свои токены в США.