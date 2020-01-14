США намерены сохранить пошлины на китайские товары до новых выборов президента. Об этом со ссылкой на источники сообщило во вторник агентство Bloomberg .

По его данным, все дальнейшие шаги по снижению тарифов будут зависеть от соблюдения Пекином положений первой фазы торговой сделки, подписание которой запланировано на среду. сообщает агентство.

Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил журналистам, что в рамках договоренностей президент США Дональд Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от введения с 15 декабря новых пошлин на импорт китайских товаров. Лайтхайзер отметил, что соглашение подпишут в начале января, скорее всего, торгпреды обеих стран, а не главы государств. По словам чиновника, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского экспорта в Китай на 200 млрд долларов в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится.