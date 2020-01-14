Средняя премия по ОСАГО снизилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 5%, говорится в сообщении Российского Союза Автостраховщиков (РСА). При этом снижение премии отмечается в 74 регионах, где проживают более 95% всех автовладельцев. Для автомобилей физлиц средняя премия снизилась за год на 3,35%, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Более, чем на 10%, снизилась средняя премия в пяти регионах, где проживает 3,4% всех автовладельцев: Магаданская область (снижение на 42,1%), Еврейская автономная область (снижение на 13,4%), Республика Коми (снижение на 12,4%), Пермский край (снижение на 11,8%), Белгородская область (снижение на 10,5%).

Более, чем на 5%, снизилась средняя премия в 30 регионах РФ, в которых проживает в общей сложности 48,6% автовладельцев. Самые крупные из них — Москва (снижение средней премии составило 8,4%), Санкт-Петербург (снижение на 5,5%) и Республика Татарстан (снижение на 7,8%).

Еще в 39 регионах, в которых проживает 43,3% всех автовладельцев, средняя премия снизилась на величину до 5%. Самый крупный из них – Московская область (снижение средней премии составило 4,9%). В Краснодарском крае средняя премия за год снизилась на 1,1%. Еще в трех регионах из этих 39 одинаковое количеством проживающих в них автовладельцев — 2,6%: Самарская область (средняя премия снизилась на 4,7%), республика Башкортостан (снижение на 4,2%) и Ростовская область (снижение на 3,9%).