В России действует более сотни так называемых неналоговых платежей, которые обязательны для бизнеса.
Счетная палата РФ подготовила законодательные предложения по регулированию неналоговых платежей, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин.
«Мы дали ряд предложений по изменению законодательства, чтобы упорядочить, обуздать рост и величину ставок неналоговых платежей», — сказал Кудрин. Эти предложения, по его словам, аудиторы готовили совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).
Кудрин отметил, что в России сейчас действует более сотни так называемых неналоговых платежей, которые обязательны для бизнеса. Они регулируются различными подзаконными актами, а их ставки зачастую растут темпами выше инфляции.
Президент РФ три года назад поручил правительству разобраться с ситуацией и подготовить предложения для решения этой проблемы, напомнил глава Счетной палаты. «Мы решили проверить, как исполняется поручение: на сегодняшний момент предложений ноль», — заявил он.
Минфин РФ весной 2019 года опубликовал законопроект о включении в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей, предпринимательские сообщества выступили против, опасаясь уголовного преследования за неуплату сборов, если приравнять их к налогам. Президент РФ также призвал Минфин не торопиться с данной мерой.
«Если даже в отношении этих шести или девяти платежей наведем порядок, это не отменяет больше 100 неналоговый платежей, которые живут своей жизнью, и появляются новые», — напомнил Кудрин. По ним конкретных предложений от правительства в Счетной палате так и не видели.
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