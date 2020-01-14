Счетная палата РФ подготовила законодательные предложения по регулированию неналоговых платежей, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин.



«Мы дали ряд предложений по изменению законодательства, чтобы упорядочить, обуздать рост и величину ставок неналоговых платежей», — сказал Кудрин. Эти предложения, по его словам, аудиторы готовили совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кудрин отметил, что в России сейчас действует более сотни так называемых неналоговых платежей, которые обязательны для бизнеса. Они регулируются различными подзаконными актами, а их ставки зачастую растут темпами выше инфляции.

Президент РФ три года назад поручил правительству разобраться с ситуацией и подготовить предложения для решения этой проблемы, напомнил глава Счетной палаты. «Мы решили проверить, как исполняется поручение: на сегодняшний момент предложений ноль», — заявил он.

Минфин РФ весной 2019 года опубликовал законопроект о включении в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей, предпринимательские сообщества выступили против, опасаясь уголовного преследования за неуплату сборов, если приравнять их к налогам. Президент РФ также призвал Минфин не торопиться с данной мерой.

«Если даже в отношении этих шести или девяти платежей наведем порядок, это не отменяет больше 100 неналоговый платежей, которые живут своей жизнью, и появляются новые», — напомнил Кудрин. По ним конкретных предложений от правительства в Счетной палате так и не видели.