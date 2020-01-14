С помощью цифровой платформы «Забизнес.рф» по состоянию на 9 января 2020 года статус решенных присвоили девяти жалобам предпринимателей из почти 600 за два месяца существования платформы, пишут «Известия» . Об этом сообщила изданию гендиректор портала Элина Сидоренко.

Так, на платформе «Забизнес.рф» зарегистрировано 586 обращений, из них порядка 194 нуждаются в уточнении, 108 — отклонены из-за несоответствия критериям. На рассмотрение в правоохранительные органы поступило 222 обращения. Полностью удовлетворили девять жалоб (1,5%). При этом ответы направили 91 предпринимателю, а консультации провели с 55.

По словам Сидоренко, одна из системных проблем платформы — нарушение сроков рассмотрения обращений. По более чем по 30% жалоб в адрес правоохранительных органов зафиксирована просрочка. Согласно ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» и регламентам взаимодействия правоохранительных органов с платформой, на все жалобы ответ должен быть подготовлен в течение 30 дней. Такой же период предусмотрен и для обращений в правоохранительные органы напрямую.

Большим преимуществом использования цифровой платформы эксперты называют публичность: проблемы заявителей получают огласку и становятся известными в деловом сообществе, что препятствует дальнейшим незаконным действиям по отношению к предпринимателям. Результаты деятельности целесообразно будет анализировать не раньше, чем в конце I квартала 2020-го, отметили эксперты.