«Ростелеком» приобрел 18% Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), сумма сделки не разглашается, сообщил РИА Новости вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.



«Ростелеком» планирует усилить работу со стартапами и начинает новый этап сотрудничества с ФРИИ, став соинвестором портфеля», — приводит слова Айвазова пресс-служба оператора. Представитель пресс-службы компании уточнил, что речь идет о приобретении «Ростелекомом» 18% акций ФРИИ.

«Задача компании — найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и, в конечном счете, стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях. ФРИИ обладает уникальной для российского рынка экспертизой и эффективной командой, которая заточена на решение самых сложных бизнес-задач», — добавил он.

Глава ФРИИ Кирилл Варламов пояснил, что деньги пойдут на инвестиции в новые стартапы и доинвестиции в перспективные проекты текущего портфеля.

Российский фонд венчурных инвестиций ФРИИ учрежден Агентством стратегических инициатив в 2013 году по предложению президента РФ Владимира Путина. Фонд участвует в разработке регулирования венчурной отрасли, а также способствует развитию стартапов в России.