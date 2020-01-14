Жители России в 2019 году совершили более 2 млрд межбанковских операций по картам «Мир». Об этом сообщили в платежной системе, уточнив, что по сравнению с 2018 годом число операций выросло на 64%.

Чаще всего россияне расплачивались картами «Мир» в супермаркетах: на них пришлось около половины всех операций — примерно 1 млрд. Второе место заняли кафе и рестораны (порядка 8% от общего количества операций), а третье — автозаправки (около 6%). В этом году в топ-пятерку областей по количеству операций также вошел городской транспорт: количество платежей за проезд картами «Мир» увеличилось более чем в пять раз.

Средний размер операции по картам «Мир» составил 703 рубля. При этом в среднем в 2019 году россияне тратили 568 рублей в аптеках, 2 006 рублей в магазинах одежды, 1 186 рублей на косметику, 157 рублей на такси, 4 204 рубля на проживание в гостиницах, 2 830 рублей на железнодорожные билеты.

Также анализ операций по картам «Мир» показывает, что россияне довольно много тратят на путешествия. В топ-тройку направлений с самым большим средним чеком по традиции вошли авиабилеты (в среднем за год россияне тратили на них 11 248 рублей против 10 835 рублей в 2018-м), туристические агентства (10 811 рублей в 2019 году против 9 780 рублей в 2018-м), круизы и паромы (4 391 рубль в 2019-м, а годом ранее — 9 119 рублей).

В число регионов, где чаще всего используются национальные платежные карты, вошли Москва (452 млн операций), Московская область (148 млн), Санкт-Петербург (130 млн), Свердловская область (86 млн) и Краснодарский край (67 млн операций). По сравнению с предыдущим годом пятерка лидеров не изменилась, но сокращается разрыв с ведущими регионами: 64 млн операций было совершено в Новосибирской области (что почти в два раза больше, чем в 2018 году), 58,5 млн — в Башкирии (рост по сравнению с 2018-м составил 72%).



На 1 декабря 2019 года было выпущено 71,5 млн карт «Мир».