Президент Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина проконтролировать исполнение национальных проектов.

«Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов», — сказал Путин на встрече с Кудриным в Кремле.

Он отметил, что у Счетной палаты часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми экспертами.

«Но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — считает глава государства.

Путин в мае 2018 года подписал указ, в котором утвердил 12 приоритетных национальных проектов по трем основным направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Эта программа должна обеспечить прорыв в социально-экономическом и научно-технологическом развитии России до 2024 года, поднять уровень жизни и создать условия для самореализации каждого из россиян. Общий объем финансирования за все это время должен составить 25,7 трлн рублей.