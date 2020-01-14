Почта Банк снизил ставку по вкладу «Новогодний» на 0,1 процентного пункта. Доходность депозита составит 5,8% годовых.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — 275 дней. Дополнительные взносы предусмотрены в течение первых десяти календарных дней с даты оформления договора. Частичное снятие не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока. Предложение действует до 30 января.