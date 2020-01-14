Банк России установил официальные курсы валют на 15 января.

Курс доллара повысился на 46,66 копейки, составив 61,414 рубля (60,9474 рубля на 14 января). Курс евро вырос на 60,51 копейки до 68,4213 рубля (с 67,8162 рубля на 14 января).

На Московской бирже на 12:24 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 7 копеек, валюты стоят 61,37 и 68,34 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 61,22—61,48 рубля за доллар и 68,21—68,5 рубля за евро.