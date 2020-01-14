Сбербанк может инвестировать в нефинансовые активы около 200 млрд рублей в год, пишет РБК . Такую оценку потенциального уровня вложений сделали аналитики банка Morgan Stanley в обзоре «Сможет ли Сбербанк трансформировать российский интернет-сектор?». Как отмечают эксперты, ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд рублей в капитал первого уровня: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд рублей в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.

Развитие Сбербанком экосистемы из нефинансовых сервисов стало поводом для спора с Банком России. ЦБ заявил, что развитие экосистем может создавать для банков неконкурентные рыночные преимущества. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что если государство будет выступать против банковских экосистем, на финансовый рынок все чаще будут выходить IT-корпорации.

Аналитики Morgan Stanley считают, что вклад Сбербанка может трансформировать российский интернет-сектор, так как он становится все более гибридным, но ресурсы Сбербанка не гарантируют успех. Сбербанк проводит политику, при которой его партнеры одновременно сотрудничают и конкурируют, но она может стать менее эффективной в условиях роста интернет-компаний. Основным владельцем нефинансовых предприятий из-за угрозы санкций банк становиться не будет, полагают аналитики.

По словам экспертов, стратегия Сбербанка действительно предполагает рост вложений в нефинансовые активы — это ответ на изменение в предпочтениях потребителей, снижение маржинальности традиционного банковского бизнеса, усиление регулятивных требований и стратегии глобальных корпораций. Впрочем, инвестиции вряд ли превысят 100 млрд рублей в 2020–2021 годах, считают эксперты.