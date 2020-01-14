Минфин России 15 января проведет два аукциона по размещению ОФЗ без лимита предложения, говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS с датой погашения 16 марта 2039 года и выпуска № 26232RMFS (дата погашения 6 октября 2027 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

В целом в I квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 млрд рублей.