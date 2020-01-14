Выявляемые в рамках контрольной деятельности Счетной палаты нарушения, сумма которых зачастую составляет сотни миллиардов рублей, как правило, являются нарушениями в бухгалтерском учете, а не хищениями. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной 25-летнему юбилею образования Счетной палаты.

«Часто говорят, что мы выявляем нарушения на сотни миллиардов, но, как правило, это не чисто хищения, это нарушения бухгалтерского учета», — заявил Кудрин.

Путин отметил, что это неэффективность. В ответ глава Счетной палаты уточнил, что это нарушения порядка закупок. Счетная палата продолжит ими заниматься, но акцент будет ставить на системных вопросах, которые нужно изменить.

Кудрин добавил, что за последний год Счетная палата дала 1 130 заключений на нормативно-правовые акты, это тоже является большой частью работы контрольно-счетного ведомства.