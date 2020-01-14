Компания получила доступ к широкому спектру документов и возможность принимать участие в их обсуждении.

Деятельность Подкомитета №1 направлена на обеспечение безопасности банковской деятельности и финансовых операций, включающее:

Разработку национальных стандартов обеспечения безопасности финансовых (банковских) операций на основе документов в области стандартизации Банка России СТО/РС БР ИББС «Обеспечение информационной безопасности организаций БС РФ» (как действующих, так и новых);

Гармонизацию международных стандартов, изданных в рамках юрисдикции ISO/TC 68/SC 2 «Security management and general banking operations». Продвижение отечественного опыта;

Гармонизацию профессиональных стандартов обеспечения информационной безопасности банковской и платежной индустрий (стандарты PCI Council/PCI DSS, рекомендации EPC/Европейский платежный совет и т.п.).

Источник: ИНВЕРСИЯ