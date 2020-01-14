В связи с активным продвижением XBRL в России (с 1 января 2018 года отчетность большинства участников финансового рынка, за исключением банков, формируется в соответствии со стандартом XBRL) и его технологичностью, в «Эксперт РА» решили внедрить специализированный инструмент так же и для консолидации, хранения и обработки данных банковской отчетности. Такое решение позволило агентству создать основу для унификации процессов получения и обработки отчетности от финансовых организаций.

«Мы увидели потенциал в новом стандарте, внедряемом регулятором в России, – говорит Андрей Веневцев, IT-директор агентства «Эксперт РА». – Он дает возможность хранить показатели отчетности клиентов в едином, четко структурированном виде, позволяет оперировать унифицированными бизнес-терминами таксономии XBRL вместо работы с разрозненными показателями различных форм отчетности, которые часто дублируют друг друга. Потенциально это значительно упростит работу аналитиков, которые оценивают огромные объемы данных множества отчетных форм организаций, и позволит повысить точность анализа отчетности клиентов».

В качестве «сердца» внедряемого решения унификации хранения и обработки отчетности «Эксперт РА» использовал продукт XBRL Engine от «Диасофт». Среди аналогов, представленных на рынке, он не только имеет большое количество успешных внедрений в крупных организациях и богатое функциональное наполнение, но также полностью соответствует спецификациям стандарта XBRL в части формирования отчетных форм, загрузки и хранения готовых экземпляров отчетности. Кроме того, ПО XBRL Engine обеспечивает дата-центричное хранение фактов в соответствии с таксономией XBRL и позволяет гибко настраивать процесс загрузки и проверки качества данных.

Андрей Веневцев: «Большинство наших клиентов – банки, страховые компании, профучастники и НПФ – присылают ежемесячно тысячи файлов с отчетностью. Наша задача – организовать сбор и обработку массива разнородной информации. Некредитные финансовые организации уже формируют отчетность для ЦБ РФ в соответствии со стандартом XBRL, поэтому мы задумались о внедрении системы, которая обработает такую отчетность и извлечет из нее данные, необходимые нашим аналитикам. Мы увидели возможность для решения этой задачи, используя четко структурированную модель, описанную в таксономии. Возможности инструмента XBRL Engine от «Диасофт» позволили реализовать все задуманное».

Вызовом для проектной команды стала разработка таксономии XBRL для отчетности кредитных организаций, которая планируется к выпуску Банком России, но сроки этого выпуска пока не определены. К разработке таксономии были привлечены сотрудники компании «Диасофт». При подготовке таксономии максимально использовались подходы и решения, заложенные регулятором в официально утвержденную таксономию, а работы проводились в тесном сотрудничестве с командой Банка России.

По итогам проекта в агентстве выстроен процесс загрузки, проверки качества и хранения XBRL-файлов с обязательной отчетностью всех клиентов. К настоящему времени в систему уже загружено более 270 000 экземпляров отчетности, ежемесячно система обрабатывает более 2 500 файлов с отчетными данными.

Источник: Компания «Диасофт»