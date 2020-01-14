Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар и евро дорожали на 1 копейку по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 61,43 рубля (плюс 16 копеек), курс евро — 68,43 рубля (плюс примерно 17 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, во вторник утренняя стабильность нефтяных котировок приведет к нейтральному открытию торгов рублем. По его словам, ожидаемый дневной диапазон для доллара — 60,7—61,9 рубля, для европейской валюты — 67,6—68,9 рубля.

«Рубль в паре с долларом вчера так и не смог закрепиться под отметкой 61. Но это временно: в пользу рубля будет играть традиционно сильный платежный баланс России в первом полугодии. Большой запланированный внутренний объем заимствований Минфином (порядка 50 миллиардов рублей в неделю), ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ будут формировать спрос на ОФЗ и приток иностранной валюты в страну. Стратегической целью для пары доллар/рубль является район чуть ниже 57», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.