Число банкротств граждан в России за год выросло на 56,8%, за последние пять лет — в 79,3 раза, пишут «Известия» . По итогам 2019 года обанкротились 69 тыс. россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Это следует из данных федерального реестра сведений о признании граждан несостоятельными («Федресурса»).

В 71% случаев должники оставили финансовые организации ни с чем, отметили в «Федресурсе». Всего по итогам прошлого года кредиторы получили только 8 млрд рублей из требуемых 225,6 млрд рублей. Основная причина: отсутствие у должника имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

По данным ОКБ, на начало декабря прошлого года общее число потенциальных банкротов-физлиц достигло 1,15 млн со средней суммой задолженности в 2 млн рублей. За девять месяцев 2019-го долговая нагрузка на одного заемщика выросла на 11%. К несостоятельности граждан приводят сложные жизненные обстоятельства, в результате которых они теряют возможность гасить ссуды.

Как пояснил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, банкротов становится больше из-за распространения информации о том, что таким образом можно освободиться от долгов, также тенденция обусловлена наработкой опыта и инструментариев.

По мнению экспертов, объективная причина банкротств — неправильная оценка большинством граждан своих финансовых возможностей. Банкротство стало обычной процедурой, тогда как ранее граждане были предоставлены самим себе. А утрата источника дохода заставляла должников брать новые займы и тем самым наращивать свою нагрузку, пояснили эксперты. По их словам, необходимо снизить стоимость процедуры банкротства. Проблему можно решить, приняв нормы, предусматривающие проведение внесудебного или вовсе упрощенного банкротства. Эксперты добавили, что число банкротств в будущем увеличится из-за роста закредитованности россиян. Но в результате принятых ЦБ мер по «охлаждению» рынка порядка 5–10% потенциальных заемщиков уже не смогут получить новый кредит.