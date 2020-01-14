Банк России 14 января выпускает в обращение новые монеты из драгоценных и недрагоценного металлов, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, выпускаются инвестиционные монеты: серебряная номиналом 3 рубля и золотая номиналом 50 рублей «Георгий Победоносец».

Кроме того, в обращении появятся новые памятные монеты:

серебряная номиналом 2 рубля «Создатель русского фарфора Д. И. Виноградов, к 300-летию со дня рождения (1720)» серии «Выдающиеся личности России»;

серебряная номиналом 3 рубля «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым»;

монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Московская область» серии «Российская Федерация».

На инвестиционной серебряной монете номиналом 3 рубля и на инвестиционной золотой монете номиналом 50 рублей (на их оборотных сторонах) размещено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Тираж серебряной трехрублевой монеты составит до 500 тыс. штук, так же как и золотой номиналом 50 рублей.

На памятной серебряной монете номиналом 2 рубля, выпускаемой к 300-летию со дня рождения основателя производства фарфора в России Дмитрия Виноградова, изображен рельефный портрет последнего в профиль; вокруг портрета, вверху и внизу соответственно, имеются надписи с именем и годами жизни мастера (1720—1758), а внешнее кольцо выполнено в цвете и оформлено с использованием мотива вьющегося винограда — декора чаши работы Виноградова. Тираж монеты — 7 тыс. штук.

На памятной серебряной монете номиналом 3 рубля, посвященной 200-летию с момента открытия Антарктиды русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, расположены рельефные изображения парусных шлюпов, а также рельефное изображение путеводной звезды (в нижней части монетного поля) и выполненное в технике лазерного матирования изображение контура Антарктиды с фигурками двух пингвинов (в верхней части справа); цветное покрытие поля монеты имитирует полярное сияние. По окружности имеется надпись «200-летие открытия Антарктиды». Монета выпущена в количестве 3 тыс. штук.



Памятная монета номиналом 10 рублей, посвященная Московской области, формируется диском из светлого металла и внешним кольцом из желтого металла. На оборотной стороне монеты рельефно изображен герб Московской области, а вокруг него, на внешнем кольце, имеются надписи «Российская Федерация» (в верхней части) и «Московская область» (в нижней части). Тираж монеты — 5 млн штук.