Бизнес предложил Минкомсвязи внести в отраслевое законодательство изменения, легализующие использование виртуальных сим-карт (eSIM), пишут «Известия» . В РФ внедрение eSIM сейчас обсуждают государство и бизнес — вопрос поднимался на рабочей встрече представителей Минкомсвязи, ФАС, Роскомнадзора и других ведомств с сотовыми операторами, прошедшей в первой половине декабря 2019 года, рассказали изданию три источника. По их словам, «Ростелеком» и другие компании связи предложили свои варианты поправок в отраслевое законодательство.

«Ростелеком» считает необходимым внести поправки в ст. 44 закона «О связи», предписывающую подключать абонентов только в стационарных торговых точках на основании письменного договора. Эту норму «Ростелеком» предлагает отменить. Второй важнейший документ, который следует скорректировать, — это правила оказания услуг телефонной связи. Из них следует исключить норму об идентификации абонента по одной сим-карте только одним оператором. Кроме того, нужно предусмотреть в правилах возможность подключать абонентов без письменных договоров с ними и визитов в офисы продаж операторов, а также ввести понятие удаленной идентификации пользователей, считает «Ростелеком».

Представители операторов поддерживают внедрение механизма удаленной идентификации абонентов.

По мнению юристов, действующая редакция закона «О связи» позволяет внедрять eSIM в РФ без дополнительных поправок. Она допускает заключение договоров об оказании услуг связи через Интернет — с использованием госуслуг или аналогичных сервисов операторов. Однако изменения нужно внести в порядок оказания услуг телефонной связи, отвязав идентификационный модуль от конкретного оператора, а также урегулировав вопрос быстрой смены сотовой компании, считают юристы. Эти поправки возможно внести оперативно — уже в 2020 году, полагают они.